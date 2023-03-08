اليوم.. «الشباب والرياضة» تطلق قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية في الوادي الجديد

الأربعاء 08/مارس/2023 - 05:42 ص

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه سيتم تنفيذ قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة،والشهادة الاعدادية، تحت شعار الجمهورية الجديدة العلم والعمل، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن القوافل التعليمية تنطلق اليوم الاربعاء، وتشمل المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمى.

وقال، أنه يشارك في القوافل التعليمية عدد 19 من الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، في الفترة من 8 حتى 10 من مارس الجارى.

وأشار شوقي، أن القوافل سيتم تنفيذها في قاعة على حريف، وقاعة المركز الإستكشافى، ومدرسه نجيب محفوظ بمدينة الخارجة، وفي عدد من مراكز الشباب يكون من قبل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الأماكن والترتيبات اللازمة للطلاب وتجهيز القاعات، مؤكدا أن القافلة التعليمية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.