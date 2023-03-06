طلائع الجيش يواجه أهلى طرابلس فى الدور الأول للبطولة العربية للأندية

الإثنين 06/مارس/2023 - 11:42 م

أسفرت قرعة الدور الأول للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية ، عن مواجهة فريق طلائع الجيش لفريق أهلى طرابلس الليبى ، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة باستاد جهاز الرياضة العسكرى يوم 4 أبريل القادم، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 من نفس الشهر، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

حضر مراسم القرعة اللواء أيمن المصرى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق .

كان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن مؤخرا عن عودة البطولة العربية مرة أخرى خلال عام 2023 بمشاركه 37 فريقاً ، وصولا إلى التصفيات النهائية التى ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس القادمين فى ثلاث مدن .

جاءت مشاركه فريق طلائع الجيش لكرة القدم فى البطولة العربية للأندية ، بعد حصول طلائع الجيش على المركز الرابع محققاً المربع الذهبي لموسم 2021 / 2022 برصيد 56 نقطة ، متفوقا على فيوتشر الذي يمتلك نفس رصيد النقاط بالمواجهات المباشرة حيث فاز طلائع الجيش علي فيوتشر بهدف نظيف ذهاباً وإياباً ، ولولا اختيارات إتحاد الكرة للأندية المشاركه في دوري الأبطال الإفريقي وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي اعتمدت علي ترتيب الأندية في نهاية الدور الأول لشارك طلائع الجيش في بطولة الكونفدرالية ، ليشارك الطلائع في البطولة العربية ، وهي البطولة التي شارك فيها الطلائع مرتين من قبل عندما حل رايع الدورى العام موسم 2006 / 2007 ، 2007 / 2008 ، وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع منذ صعوده لدورى الأضواء والشهرة .

