اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة الخانكة لمدة 12 ساعة

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 01:55 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن مدينة الخانكة، وذلك للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم، من أجل تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

قالت الشركة في بيان لها، إن ذلك سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق المرج الغربية والعزبة البيضاء والمرج الشرقية والفلاحة وعزبة النخل الشرقية وكفر أبوصير وكفر الباشا والبركة والأمن المركزي وأبوحوشان، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء الموافق 28-2-2023 حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

وأهابت الشركة في بيان لها بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.