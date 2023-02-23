عصمت منصور: نهلة رمضان تعاني من مرض مناعي تسبب لها في شلل حركي

الخميس 23/فبراير/2023 - 12:52 ص

أكدت عصمت منصور بطلة رفع الأثقال السابقة، أن نهلة رمضان متواجدة في أحد مستشفيات الإسكندرية منذ أسبوعين، وتدخل وزير الرياضة لنقلها لأحد الغرف الجيدة، خصوصًا أن حالتها الصحية تحتاج للدعم والمساندة.

وقالت في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ننتظر التقرير النهائي لحالة نهلة رمضان، وحدث تراجع لها من أسبوعين، وأصيبت بشلل حركي، كنا نحاول السيطرة على الحالة لأن الأمور كانت صعبة ودخلت المستشفى".

وأضافت: "نهلة تعاني من هذه المشكلة الصحية منذ 7 سنوات، وفرضنا السرية التامة على ذلك، هي تعاني من أمراض مناعية، يؤثر في العظام، وهو ما تسبب لها في النزيف، ثم انتشر في مختلف انحاء الجسد مؤخرًا".

وواصلت: "اقيم معها في الغرفة بالمستشفى، لكنها توجه الشكر لكل من يساندها ويدعمها في الفترة الأخيرة".

وتابعت عصمت حديثها: "نهلة رمضان تمر بحالة صعبة وتحتاج للدعوات، ونشكر وزيري الرياضة والصحة، ونعمل على الإسراع في علاجها لأنها واحدة من أبطال الرياضة في رفع الاثقال، وأبلغونا بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بعلاجها في أسرع وقت".

وأكملت حديثها: "بدأنا مرحلة علاجها في الوقت الحالي وكانت تعاني منذ 7 سنوات، وهي تنزف دمًا منذ سنوات في المنزل ولم نكن نعلن شيئا عنها بناءً على رغبتها، ونهلة الآن تُعالج على نفقة الدولة بعد تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي، والذي كان حريصا على الاطمئنان عليها هاتفيا للشد من آزرها ودعمها في الفترة الحالية".

وختمت: "نهلة رمضان تعاني من هذا المرض منذ عدة سنوات ولم تطلب شيئًا مطلقا، لكن حالتها الآن تحتاج للدعم والمساندة، ومنذ عام 2014 بدأ المرض يظهر عليها، لكنها ظلت خمس سنوات كاملة تتدرب، وتحقق أرقام قياسية وتخوض البطولات رغم النزيف الذي كانت تُعاني منه وكنا نحذرها من خطورة ذلك".