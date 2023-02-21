بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 09:20 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دور ال ١٦ لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى ليفربول لكسر عقدة الريال الذي خطف بطولتين في نهائي ٢٠١٨ ثم نهائي ٢٠٢٢ من الريدز.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد ينتظرها جمهور ليفربول حول العالم للثأر من ريال مدريد خاصة الجمهور العربي لمشاهدة نجم الريدز محمد صلاح بعدما قدم نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مستوى متميز إلا أن تصديات كورتوا حارس الريال حرمته من التسجيل.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة ضد ريال مدريد اليوم لتؤمن له مقعد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة العودة.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد ينتظرها عشاق نجم ليفربول العربي محمد صلاح من أجل الإنتقام من إقصاء ريال مدريد لفريق ليفربول من نهائي ٢٠١٨ ثم ٢٠٢٢ في مبارتين لم تشهد تسجيل صلاح لأي أهداف بالرغم من تألقه ومحاولاته المستمرة على المرمى.