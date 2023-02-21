بمليارات الجنيهات.. النائب محمود بكري يقدم اقتراحا بشأن مقبرة السيارات في مايو والتبين

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 12:06 ص

قدم النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ طلب اقتراح برغبة موجهة لوزير الداخلية بشأن استغلال ثروة مصرية تقدر بالمليارات مكدسة في "مقبرة السيارات" بجنوب القاهرة.

ودعا النائب في طلبه بالنظر في استغلال (مقبرة السيارات) والكائنة في منطقتين رئيسيتين: الأولى على طريق الأوتوستراد في المسافة التي تربط بين مدخل مدينة حلوان في الطريق إلى مدينة 15 مايو (علي يمين الطريق للقادم من جنوب القاهرة)، والثانية أمام سور الشركة القومية للأسمنت (سابقًا) بالشارع الجديد بمنطقة التبين، حيث تضمنت هذه الأماكن مئات الآلاف من السيارات والمركبات المختلفة، والتي هي محصلة مخالفات مرورية، أو نزاعات إدارية، أو ملكيات محل خلاف، وقد اختارت الإدارات المرورية المتعاقبة هذين المكانين لإيداع المركبات بهما، وتركا عرضة للإهمال علي مدار عقود من الزمن، حتي بتنا مهددين بأمرين؛ فقدان وتبدد أهمية تلك الثروة الهائلة بفعل عوامل التعرية والطقس المتقلب علي مدار فصول السنة، والثاني استغلال بعض ضعاف النفوس للكميات الهائلة من المركبات، وتركها في العراء عبر مساحات شاسعة ويصعب السيطرة عليها لاستغلال أهم ما بها من قطع غيار لاستغلالها لصالحهم.

وقال النائب إنه تقدم بطلبه انطلاقًا من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وسعيًا نحو الحرص علي الحفاظ علي الثروات المصرية (غير المستغلة) ومع الحرص علي مراعاة القواعد القانونية، وحقوق أصحاب المركبات المختلفة، ونزولا علي مقتضيات أية دعاوي قد تكون مرفوعة أمام جهات القضاء المختلفة.