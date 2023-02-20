تامر أفندي لصحفيي الوفد: غير مقبول المساومة بكرامة الصحفيين من أجل حفنة خدمات

الإثنين 20/فبراير/2023 - 04:38 م

قال الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير البوابة نيوز، المرشح لانتخابات نقابة الصحفيين تحت السن، خلال لقائه الزملاء في جريدة الوفد "أعرف أن الذهب لا يقدر إلا في سوقه، وأنه غير مقبول المساومة على كرامة وأمن الصحفي من أجل حفنة من الخدمات".

وتابع: "إذا كنا نطالب بشيء فنحن نطالب بحقوق ولا نطالب بهبات وعطايا تمنح لبعض أفراد الأسرة الصحفية دون غيرها، فما دمت قبلتني عضوا بين جنبات هذا البيت العريق.. بيت الصحفيين، عليك أن تمنحني التدريب والاهتمام الكافي والأجر الذي من خلاله أستطيع أن أعيش واتنقل به لأكون في خدمة الناس وخدمة وطني ولا تكبل يدي بمواد في قانون الصحافة والإعلام تجعلني مهددا دائما وتغلق أبواب سوق العمل".

وأضاف: "جولتي من مقر جريدة الوفد غالية عليا لما لهذا المكان من عراقة وتاريخ تفتحت معه أحلام هذا الشعب بوفد كتب حروفه من ذهب في تاريخ هذه الأمة".

واختتم الزميل جولته بمقر جريدة وبوابة الوفد: "أنا معكم في كل المطالب المشروعة بما يحفظ كرامتنا وكرامة رسالتنا الصحفية".