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الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عاشت قبل 1300 عام|اكتشاف محير للعلماء بعد فحص جمجمة أثرية لامرأة

آثار الثقوب في الجمجمة
آثار الثقوب في الجمجمة
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اكتشف العلماء بعد فحص جمجمة امرأة عاشت قبل 1300 عام وجود ثقبين فيها.

واتضح للعلماء أن الجمجمة التي عثروا عليها في كاستل تروسينو بإيطاليا، تعود لامرأة عاشت قبل 1300 عام، خضعت لعمليتي تثقيب الجمجمة كانت آخرها قبل وفاتها بوقت قصير.

 الثقوب في الجمجمة
 

ولم يكتشف العلماء أي دليل يشير إلى أن هذه المرأة كانت مصابة بورم أو رض أو مرض خلقي أو أمراض أخرى. كما لم تتأكد الفرضيات التي تفيد بأن ثقب الجمجمة هو نوع من الطقوس أو مرتبط بدوافع قانونية.

وقد تمكن الباحثون من معرفة كيف تغيرت تغذية وحياة هذه المرأة من تحليل أحد أسنانها.

وتجدر الإشارة، إلى أن منشورات العصور الوسطى تحتوي على وصف لاستخدام طريقة ثقب الجمجمة في العلاج. وقد تمكن الباحثون لأول مرة من إثبات استخدام هذه الطريقة فعلا في تلك العصور.

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