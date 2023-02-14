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الثلاثاء 14 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. انقطاع المياه عن بعض المناطق ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، إنقطاع  المياه عن مناطق، المستشفي العسكري، الأمن المركزي، الخلايفة، قرية الأمل وجزء من بياض العرب بشرق النيل، اليوم  الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ من الساعة ٨ صباحًا وحتي الساعة ٨ مساءًا، وذلك لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه العلالمة بشرق النيل وتوقفها.

 
وتهيب بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها.
للاستفسار والشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل.


 

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