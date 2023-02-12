سجلت 2.4 مليار جنيه.. ارتفاع أرباح بنك كريدي أجريكول 51.9% خلال 2022

الأحد 12/فبراير/2023 - 06:59 م

كشف بنك كريدي أجريكول مصر، عن النتائج المالية المستقلة عن عام 2022.

واعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الخميس 9 فبراير 2023، النتائج المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وسجل صافي الربح 2,419 مليون جنيه، وهو أعلى صافي ربح على الإطلاق يحققه البنك في تاريخه، بنسبة ارتفاع بلغت 52٪ على أساس سنوي، كما سجلت ودائع العملاء 60.5 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 25٪ على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع إجمالي القروض 35.1 مليار جنيه، بنسبة قدرها 13٪ على أساس سنوي، كما بلغت نسبة الحسابات الجارية والأدخار إلى إجمالي الودائع 59.4٪، بزيادة بلغت 602 نقطة أساس على أساس سنوي.

وارتفعت جودة الأصول، حيث سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.8٪، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 58٪، وسجلت قوة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 18.69٪.، كما سجل العائد على متوسط الأصول 3.6٪، والعائد على متوسط حقوق الملكية 26٪.

المناخ الاقتصادي

كان للضغوط التضخمية العالمية، وظروف أزمة السيولة النقدية، عظيم الأثر على الاقتصاد المصري خلال عام 2022، علاوة على ما يواجهه سوق الصرف الأجنبي من صعوبات زاد من حدتها الأحداث الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

ونتيجة لذلك، فقد اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات للحد من تأثير الظروف الأقتصادية غير المواتية على النحو التالي:

▪ التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن.

▪ رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس على مدار عام 2022 بهدف خفض معدلات التضخم.

▪ رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع بالجنيه المصرى على البنوك إلى 18٪ بدلا من 14٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى صعوبة أوضاع السيولة النقدية داخل السوق.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بوجه عام مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 57٪ خلال العام.

وعلى الرغم من السياق الأقتصادي، فقد احتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال عام 2022، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً قياسياً بمقدار 5,078 مليون جنيه مصري ، محققًا نمو بنسبة قدرها 31٪ على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي محفظة القروض القائمة مبلغاً بمقدار 35 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت 13٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 60.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 25٪ على أساس سنوي.

كذلك اتسم نشاط الإقراض بقطاع الشركات بقوة أدائه على الرغم من ظروف السوق الراهنة، ، حيث شهد نمواً في حجم القروض الممنوحة خلال عام 2022، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق صافي نمو بالأرصدة المستحقة بمبلغ نحو 3.6 مليار جنيه مصري ، بنسبة نمو بلغت 17٪ على أساس سنوي في ظل ارتفاع جودة الأصول. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا بمقدار 11.3 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 45٪ على أساس سنوي ومدفوعة بالودائع منخفضة التكلفة، وتنوع قاعدة العملاء. وتجدر الأشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر يستهدف مواصلة جهوده من أجل تعزيز مكانته عبر جميع أنشطة أعمال قطاع الشركات، وذلك من خلال تنوع منتجاته وعروض خدماته المقدمة من أجل تلبية احتياجات العملاء.

وفيما يتعلق بإقراض التجزئة، فقد أطلق كريدي أجريكول مصر العديد من الحملات التسويقية مثل حملات دعم الشمول المالي، علاوة على الحملات الضخمة التي تستهدف دعم أنشطة صرف الرواتب، وبطاقات الائتمان، والتمويل العقاري، وبرامج إحالة العملاء ...إلخ، بالإضافة إلى الإتفاقيات المبرمة بشأن المجتمعات المغلقة (الجامعات والأندية) ، إلى جانب ما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من العروض لعملائه القائمين والجدد. كما تجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر يستهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات لتحقيق رضا العملاء من خلال تعزيز نشاط البيع التبادلي، وزيادة متوسط المنتجات والخدمات لكل عميل ، وكذلك رفع معدلات استخدام بطاقات الائتمان، وزيادة نسبة الأستحواذ على العملاء الجدد.