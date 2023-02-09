خبراء يحذرون من الانتشار المقلق لإنفلونزا الطيور وانتقاله للثدييات

الخميس 09/فبراير/2023 - 07:00 ص

حذر خبراء من الاكتشاف الأخير لإنفلونزا الطيور وانتقاله في الثدييات، بما في ذلك الثعالب والمنك والفقمات، وحتى الدببة الرمادية وهذا أمر مثير ويدعو للقلق، لكنهم أكدوا أن الفيروس يجب أن يتحور بشكل كبير لينتشر بين البشر.

واستحوذت أوروبا منذ أواخر عام 2021، على أسوأ انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق، حيث شهدت أمريكا الشمالية والجنوبية أيضا تفشيا شديدا، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وقد أدى ذلك إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور الداجنة في جميع أنحاء العالم، والعديد منها يحمل سلالة H5N1. وتفشي المرض العالمي مسؤول أيضا عن نفوق عشرات الآلاف من الطيور البرية.

وقال توم بيكوك، عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن، لوكالة فرانس برس إنه يشكل "بانزوتيك" - جائحة بين الحيوانات، في هذه الحالة الطيور.

وقال بيكوك: "لسنا متأكدين تماما من سبب حدوث ذلك الآن، لكننا نعتقد أن هذا قد يكون ناتجا عن سلالة مختلفة قليلا من H5N1 والتي تنتشر بشكل فعال للغاية في الطيور البرية المهاجرة".

ومن النادر أن تنتقل إنفلونزا الطيور إلى الثدييات - ونادرا ما يصاب البشر بالفيروس القاتل المحتمل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يوم الخميس إن ثعلبا أثبت مؤخرا إصابته بفيروس H5N1.

وينضم إلى ثمانية ثعالب وثعالب ماء ثبتت إصابتهم بالفيروس في المملكة المتحدة العام الماضي، وكلها لديها طفرة PB2.

وقال بيكوك إن هذه الطفرة "تسمح للفيروس بالتكاثر بشكل أفضل في خلايا الثدييات".

وأضاف أن المزيد من الطفرات ستكون "مطلوبة حتى يتسبب الفيروس في حدوث جائحة انفلونزا" في البشر.

وفي الشهر الماضي، قالت خدمة الحدائق في ولاية مونتانا الأمريكية إن ثلاثة دببة مصابة بإنفلونزا الطيور تم قتلها بطريقة رحيمة.

ويشتبه في أن كل هذه الثدييات قد أكلت طيورا مصابة.

وقال بول ويجلي، أستاذ النظم البيئية للميكروبات الحيوانية في جامعة بريستول بالمملكة المتحدة، إنه على الرغم من أنه "لا يوجد انتقال بين الثدييات، فإن الخطر على البشر لا يزال منخفضا".

ومع ذلك، أثارت حالتان أخيرتان من الإصابات واسعة النطاق مخاوف من احتمال انتشار إنفلونزا الطيور بين الثدييات. أحدها كان تفشي فيروس H5N1 مع طفرة PB2 في مزرعة إسبانية في أكتوبر، ما أدى إلى إعدام أكثر من 50000 منك.

وقالت الأبحاث المنشورة في مجلة Eurosurveillance الشهر الماضي إن نتائجها "تشير إلى أن انتقال الفيروس إلى حيوانات المنك الأخرى ربما حدث في المزرعة المصابة".

ولم يتم تأكيد الانتقال بين المنك، مع استمرار البحث.

كما أثار النفوق الجماعي لحوالي 2500 من الفقمة المهددة بالانقراض التي تم العثور عليها على طول الساحل الروسي لبحر قزوين الشهر الماضي القلق.

وحث ديفيد هيمان، أخصائي الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، على توخي الحذر.

وقال إنه يمكن اكتشاف المزيد من حالات إنفلونزا الطيور في الثدييات لأن الدول كثفت الاختبارات.

وأضاف أن الأمر كان مقلقا دائما عندما يدخل فيروس الإنفلونزا إلى الثدييات "لأنها غالبا ما تكون نقطة الاختلاط بين فيروسات الإنفلونزا، أو أنها تخلق بيئة يمكن أن تحدث فيها الطفرات ومن ثم يمكن أن تتكيف مع البشر".

ودعا الخبراء إلى استمرار مراقبة إنفلونزا الطيور في الطيور البرية والدواجن والثدييات، حتى يتمكن الإنسان من الحد من تعرضها لها وله.