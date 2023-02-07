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الثلاثاء 07 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 7 فبراير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى ومصر نحو 30.15 جنيه للشراء و 30.25 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري.
وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 30.25 جنيه للشراء و 30.35 جنيه للبيع منها بنوك " قطر للوطني الأهليQNB، الأهلي المتحد، HSBC، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، الاستثمار العربي ، فيصل الاسلامي،  الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".
وسجل اعلي سعر دولار في البنوك اليوم 30.28 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
سجل أقل سعر دولار في بنك التنمية الصناعية ليصل لنحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي الدولار اليوم