أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

الثلاثاء 07/فبراير/2023 - 09:30 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 7 فبراير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى ومصر نحو 30.15 جنيه للشراء و 30.25 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري.

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 30.25 جنيه للشراء و 30.35 جنيه للبيع منها بنوك " قطر للوطني الأهليQNB، الأهلي المتحد، HSBC، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، الاستثمار العربي ، فيصل الاسلامي، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".

وسجل اعلي سعر دولار في البنوك اليوم 30.28 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سجل أقل سعر دولار في بنك التنمية الصناعية ليصل لنحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع.