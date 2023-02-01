رئيس الوزراء: طرح أكثر من 20 شركة في البورصة خلال 2023

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 01:11 م

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن ملف الطروحات الجديدة لملكية المؤسسات العامة، أعلنا عنه يوم السبت الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة تفصيلية خلال الأسبوعين لطرح شركات جديدة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء ، أنه يتم عقد اجتماعات على مدار اليوم مع الجهات المعنية، واجتماعات بداية الأسبوع القادم بحضور الوزراء المعنين والبنك المركزي، والإعلان عن الخطة التفصيلية عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل ، موضحًا أنها ستكون خطة على مدار عام بالكامل وسيتم طرحها بالشركات.

وتابع، أن العدد لن يقل عن 20 شركة، سيتم طرحها، وأن هذه الشركات ستطرح طرح أولي، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة وطرح لمستثمرين رئيسين للدخول بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال.

وأردف، أن الدولة تعمل على زيادة رأس المال للشركات، وتوفير فرص عمل، وسيكون هناك فرص استثمارية، مؤكدًا أن الخطة التفصيلية للشركات سيعلن عنها الأسبوع المقبل، وأن هذا الأمر يتم لأول مرة.