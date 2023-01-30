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الإثنين 30 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 30 يناير 2023 في البنوك

الدولار
الدولار
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سجلت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 29.90 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار  في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم الاثنين 30 يناير 2023 
 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
29.85 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
29.90 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

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