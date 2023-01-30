"الأوقاف" تقيم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة.. اليوم

الإثنين 30/يناير/2023 - 07:25 ص

تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة مساء اليوم الإثنين 30/ 1/ 2023م عقب صلاة العشاء.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني والمبتهلون هم:

١- المبتهل/ إبراهيم راشد

٢ - المبتهل/ بلال مختار

٣ - المبتهل/ شعبان عبد الجيد

٤ - المبتهل/ محمد السوهاجي

5- المبتهل/ شريف عبد المنعم

٦ - المبتهل/ محمد الصعيدي

٧ - المبتهل/ أحمد أبو خطوة

٨ - المبتهل/ محمد الجزار

٩ - المبتهل/ محمود عوض الله

١٠ - المبتهل/ إسلام السرساوي.

وتقام الأمسية بإعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبد العزيز عمران.