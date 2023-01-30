"الأوقاف" تقيم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة.. اليوم

تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة مساء اليوم الإثنين 30/ 1/ 2023م عقب صلاة العشاء.
يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني والمبتهلون هم:
١- المبتهل/ إبراهيم راشد
٢ - المبتهل/ بلال مختار
٣ - المبتهل/ شعبان عبد الجيد
٤ - المبتهل/ محمد السوهاجي
5- المبتهل/ شريف عبد المنعم
٦ - المبتهل/ محمد الصعيدي
٧ - المبتهل/ أحمد أبو خطوة
٨ - المبتهل/ محمد الجزار
٩ - المبتهل/ محمود عوض الله
١٠ - المبتهل/ إسلام السرساوي.
وتقام الأمسية بإعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبد العزيز عمران.