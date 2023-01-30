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الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الأوقاف" تقيم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة.. اليوم

أمسية كبار المبتهلين
أمسية كبار المبتهلين
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تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة مساء اليوم الإثنين 30/ 1/ 2023م عقب صلاة العشاء.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني والمبتهلون هم:

١- المبتهل/ إبراهيم راشد 
٢ - المبتهل/ بلال مختار 
٣ - المبتهل/ شعبان عبد الجيد
٤ - المبتهل/ محمد السوهاجي
5- المبتهل/ شريف عبد المنعم 
٦ - المبتهل/ محمد الصعيدي 
٧ - المبتهل/ أحمد أبو خطوة 
٨ - المبتهل/ محمد الجزار
٩ - المبتهل/ محمود عوض الله 
١٠ - المبتهل/ إسلام السرساوي.

وتقام الأمسية بإعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبد العزيز عمران.

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