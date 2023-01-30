اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة طنطا بالغربية‎‎ لأعمال الصيانة

الإثنين 30/يناير/2023 - 06:10 ص

صرح ديوان عام محافظة الغربية في بيان له عن انقطاع التيار الكهربائي عن لوحة توزيع نايف بطنطا، اليوم الإثنين الموافق 2023/1/30، وذلك من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا لأعمال الصيانة.



وأضاف البيان أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع التيار هي "مقابر عواره، أمام مساكن الجلاء، خلف دلتا موتورز، شارع 25 كوكاكولا، مساكن السلام، مساكن البترول، خلف الساحة الشعبية، شارع الجلاء من كوبري القرشي حتى عمارات التأمين الأمن المركزي، قرية ميت حبيش، عمارات الجامعة الجديدة مساكن الجلاء"، موجهًا بالتنبيه على الأماكن العامة والهامة التي سوف تتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز التموينية الواقعة في النطاق بتوفير تغذية بديلة.