ads
الأحد 29 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي

مباراة ليفربول وبرايتون
مباراة ليفربول وبرايتون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون في دور ٣٢ لكأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ويسعى الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح لإنقاذ موسم ليفربول بعد ابتعاده عن المنافسة على درع البريميرليج ليتبقى فقط لليفربول المنافسة على كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول للخروج بالفريق من مباراة برايتون اليوم بعيدا عن أزمات النتائج وسوء الأداء وتخطي الدور ٣٢ في كأس إنجلترا للمنافسة على لقب يعيد للفريق بريقه هذا الموسم.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس إنجلترا يخوضها الريدز اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، بايتيتش، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كودي جاكبو

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي 

بث مباشر مباراة ليفربول ليفربول وبرايتون كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول