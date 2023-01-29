بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي

الأحد 29/يناير/2023 - 02:41 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد برايتون في دور ٣٢ لكأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ويسعى الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح لإنقاذ موسم ليفربول بعد ابتعاده عن المنافسة على درع البريميرليج ليتبقى فقط لليفربول المنافسة على كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد برايتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول للخروج بالفريق من مباراة برايتون اليوم بعيدا عن أزمات النتائج وسوء الأداء وتخطي الدور ٣٢ في كأس إنجلترا للمنافسة على لقب يعيد للفريق بريقه هذا الموسم.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس إنجلترا يخوضها الريدز اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوناتي، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، بايتيتش، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، كودي جاكبو

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في كأس الإتحاد الإنجليزي