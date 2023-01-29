اليوم.. 10 طلبات إحاطة على مائدة "صحة" النواب

الأحد 29/يناير/2023 - 01:45 ص

تعقد لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب محمود نجيب مشعل، بشأن:

1- إنهاء الرسومات الخاصة بمستشفى فارسكور المركزي - محافظة دمياط.

2- انهاء إجراءات الطرح والترسية لمستشفى فارسكور المركزي – محافظة دمياط.

3- تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى كفر سعد – محافظة دمياط.

4- تطوير مستشفى ميت أبو غالب بمركز كفر سعد - محافظة دمياط.

النائبين: محمود نجيب مشعل، وهناء فاروق، بشأن عدم توريد جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى الزرقا المركزي - محافظة دمياط.

النائب محمود نجيب مشعل، بشأن:

1- إنشاء معهد علاج أورام نموذجي متكامل وإعادة تخصيص قطعة الأرض بالمنطقة المركزية (ج) بمدينة دمياط الجديدة لنفع عام لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومعهد أورام دمياط.

2- توفير بعض الأجهزة للمستشفى التخصصي – محافظة دمياط.

3- توفير بعض الأجهزة لمستشفى رمد – محافظة دمياط.

4- سبب غلق الوحدة الصحية بقرية الحوراني مركز فارسكور - محافظة دمياط.

النائبين: محمود نجيب مشعل، وعلي أحمد العساس، بشأن تضرر أهالي قرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط من عدم تنفيذ القرار الهندسي رقم (76) لسنة 2020 الخاص بإزالة جميع المباني بالوحدة الصحية بالحوراني.