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الجمعة 27 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. منتخب مصر يواجه ألمانيا في كأس العالم لكرة اليد 2023

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد في مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن اليوم الجمعة فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

موعد المباراة
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وألمانيا فى تمام الرابعة والنصف عصر حيث يسعي اللاعبين في تحقيق الفوز بعد الخسارة امام السويد.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري، مباراتين إضافيتين في بطولة العالم، من أجل تحديد المركز، حيث يتنافس فريق المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو على المراكز من 5 إلى 8.

القنوات الناقلة
وتذاع مباراة منتخب مصر لكرة اليد رجال أمام ألمانيا عبر قنوات أون تايم سبورتس.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد 
وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك)  وأحمد خيرى (الأهلى).

الجدير بالذكر أن، منتخب مصر لم تتمكن في نسخة 2023 من تكرار أفضل إنجاز تحقق في تاريخ منتخب اليد، عندما حصلت على المركز الرابع في بطولة العالم 2001.

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