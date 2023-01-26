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الخميس 26 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

الإتحاد والنصر
الإتحاد والنصر
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، واستحوذت كرة القدم السعودية على اهتمام عالمي بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر في صفقة تجاوزت ٢٠٠ مليون دولار.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والإتحاد في السوبر السعودي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويشارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم ضمن صفوف النصر في مواجهة الإتحاد بنصف نهائي كأس السوبر السعودي ومن المنتظر أن يلعب في تشكيل الاتحاد في مواجهة رونالدو المصريان احمد حجازي وطارق حامد.

بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر والإتحاد وستقدم القناة الرياضية السعودية SSC بث مباشر مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ويسعى فريق النصر السعودي لخطف البطولة، ليعادل غريمه نادي الهلال صاحب الثلاث ألقاب، حيث سيلعب الفائز من النصر والاتحاد، مع الفائز من مباراة الفيحاء والهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي، وفيما يلي تردد القناة الرياضية السعودية SSC لمشاهدة المباراة.

مشاهدة مباراة النصر والإتحاد في كأس السوبر السعودي 

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