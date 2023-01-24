رياضة الشرقية تنظم ندوة دينية "حماية الوطن وفضل التضحية في سبيله"

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 12:09 م

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان "حماية الوطن وفضل التضحية في سبيله"، يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية والذي سوف يتحدث فيها عن الانتماء للوطن وأن حماية الأوطان والدفاع عنها واجب على كل إنسان ينعم بالعيش فيها، ويشير إلى أنه يتوجب علينا تضافر الجهود والتضحية في سبيله لمنع كل صور الغش والاحتكار، لأنها أمور تتنافى مع الدين والخلق والوطنية، التي تقتضي أن يرعى الناس حقوق بعضهم البعض ويؤكد علي ضرورة التحلي بالإيجابية في كل ما من شأنه خدمة الوطن بجانب غرس قيم الولاء والانتماء داخل أفراد المجتمع.