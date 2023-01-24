اليوم.. 42 حزبًا سياسيًا يحتفلون بعيد الشرطة

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:12 ص

ينظم تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا اليوم الثلاثاءاحتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة.

ومن جانبه صرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الاحتفال بعيد الشرطة يعبر عن تقدير الشعب المصري للشرطة وقيادتها برئاسة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجميع الضباط والأفراد لما يقدمونه من جهد وتضحيات حفاظا على امن الوطن والمواطن.

وأضاف أنه سيتم خلال الاحتفالية التى سيحضرها غالبية رؤساء الأحزاب فى مصر وقيادات الأحزاب ونواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكريم عدد من القيادات الأمنية الحاليين والسابقين وأيضا تكريم بعض أسر شهداء الشرطة.

وذكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن احتفالية تحالف الأحزاب بعيد الشرطة سوف تبعث برسالة تحية وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما تحقق من إنجازات على أرض مصر وإعلانه أننا سوف نحتفل فى العريش قريبا بالقضاء على الإرهاب وهو خبر أسعد ملايين المصريين وأن مصر كانت ومازالت وستظل أرض الأمن والأمان.