لمحبي الجبن| تعرف على الفوائد والأضرار وعلاقته بالمشاعر العاطفية

الإثنين 23/يناير/2023 - 06:15 ص

الجبن من الأكلات التي تستحوذ على إعجاب الكثير من أفراد الأسرة مع تنوع أشكالها وطبيعتها، ويعتبر الجبن منتج يتكون 100 بالمئة من دهون حليب البقر (الماعز، الأغنام)، وإذا كان يحتوي على 50 بالمئة من الزيوت النباتية فيجب أن يطلق عليه منتج من منتجات الأجبان وذلك حسبما ذكرت دكتورة يكاتيرينا ستيسينكو خبيرة التغذية الروسية.

وتابعت: الأجبان تحتوي على حمض أميني يسمى فينيثيلامين (PEA) وهو ناقل عصبي مسؤول عن العشق. وهذا المركب الكيميائي يثير النشوة، وهو مشابه لحمض نووي موجود في الشوكولاتة والنقانق. وتحدد القيمة الغذائية للجبن استنادا إلى مكوناته"، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم»

والجبن يحتوي على 30 بالمئة دهونًا وما لا يقل عن 20-25 بالمئة بروتينات واملاح الفوسفور والكالسيوم ومجموعة كاملة من الفيتامينات الموجودة في الحليب. والبرتينات الموجودة في الجبن قريبة من بروتينات أنسجة وأعضاء الجسم البشري، لذلك تعتبر الأكثر فائدة. كما أن الجبن يحتوي على أحماض أمينية أساسية كالليسين والميثيونين والتريبتوفان، الذي يعتبر مقدمة للسيروتونين، الذي يؤثر إيجابيا في المشاعر العاطفية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه يجب ألا ننسى أن 56 غراما من الجبن (وجبة الجبن القياسية) تحتوي على ما لا يقل عن 15 غراما من الدهن و200 سعرة حرارية. مع العلم أن المعدل اليومي المعتمد للدهون هو 50-70 جراما.