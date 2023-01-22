إخلاء سبيل "محامي مطروح" في قضية الاعتداء على موظفي المحكمة

الأحد 22/يناير/2023 - 06:41 م

قررت محكمة مطروح، اليوم الأحد، إخلاء سبيل محامي مطروح، خلال نظر جلسة الاستئناف على حكم حبسهم عامين ومراقبة عامين على ذمة قضية تشابك مع موظفي المحكمة.

وحجزت المحكمة القضية لجلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، توافد عدد كبير من المحامين بالنقابات الفرعية والنقابة العامة لحضور الجلسة ودعم زملائهم، كما قررت نقابة المحامين العامة تشكيل لجنة دفاع عن زملائهم من المقرر حضورها جلسة اليوم.

وأعلنت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة مطروح، أنه فوض النقيب العام بتشكيل لجنة للدفاع عن زملائهم الـ 6 محامين المحبوسين على ذمة قضية تشابك مع موظفي محكمة مرسى مطروح.

وكان المستشار سعد السعدني؛ رئيس نادي قضاة الإسكندرية، قد أعلن أمس السبت، أن هناك خطوات جادة من القضاة لعقد صلح المحامين وموظفي المحكمة، في قضية محامي مطروح التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.