اليوم.. إيناس عبد الدايم ضيفة أوركسترا الأوبرا على المسرح الكبير

الأحد 22/يناير/2023 - 06:50 ص

تحل عازفة الفلوت الدكتورة إيناس عبد الدايم كضيف شرف على حفل أوركسترا أوبرا القاهرة المخصصص لمؤفات الموسيقار راجح داود ويقام بقيادة المايسترو ناير ناجى فى الثامنة من مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير منها جنية البحر، كبريت أحمر، رسايل البحر، الرجل الثالث، باساكاليا أحلام غائبة، تقاسيم، شروق الشمس، ابتهال، أسلحة دمار شامل، المحاربون، رجل فى زمن العولمة، حوار لآلة الفيولينة والأوركسترا الوترى وبانوراما وطنية.



جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية، أسست أول فصل دراسى لتعليم آلة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.