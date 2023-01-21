الجابر: إعلان 2023 عام للاستدامة يؤكد رؤية قيادة الإمارات السّديدة

السبت 21/يناير/2023 - 07:56 م

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، أن إعلان 2023 عام للاستدامة يعكس الرؤية السّديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأوضح الجابر، أن الإعلان يأتي استمرارًا للخطوات العملية الفاعلة التي تتخذها دولة الإمارات منذ تأسيسها لتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، كما يمهّد هذا الإعلان الطريق لدفع جهود العمل المناخي العالمي وخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام.

وقال إن عام الاستدامة يجسد مسيرة طويلة قادتها دولة الإمارات لصياغة مستقبل مستدام محليًا وإقليميًا وعالميًا، انطلقت بدايةً على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحظيت بدعم ومتابعة القيادة حتى أصبحت دولة الإمارات اليوم من أوائل الدول التي تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع الصّناعات، وتكرّس جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع جوانب قطاعاتها الاقتصادية، وتعمل كمُحرّكٍ رئيسيٍّ في مجالات العمل المناخي كافّة.

وأضاف الجابر، أنه على مدى السنوات الـ16 الماضية رسخت دولة الإمارات مكانتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ممّا مكّنها من حشد إجماع عالمي أفضى إلى اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في شهر نوفمبر 2023.

وقال : «نسعى في (عام الاستدامة) إلى جعل مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي سيعقد في دولة الإمارات، الأكثر شمولًا واحتواءً وتمثيلًا للجميع، وأن يشكّل نقلة نوعية في العمل المناخي وجسرًا للحوار والتعاون وبناء الشراكات».

واختتم الجابر «كلّنا ثقة بأن هذاالعام سيكون استثنائيا وحافلا بالفعاليات المؤثرة في مجالات الاستدامة والجهود المناخية العالمية، حيث بدأته دولة الإمارات بأسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيكون نجاح استضافة مؤتمر الأطراف (COP28) إنجازا جديدا يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بمبادرات الاستدامة وجهود العمل المناخي الفعّالة».

