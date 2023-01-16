الرئيس المعين لـCOP28: نسعى نحو الانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها

الإثنين 16/يناير/2023 - 03:42 م

قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، خلال كلمته بحفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، إن الإمارات تتعامل مع استضافة كوب 28 بتواضع، ومسؤولية، وإدراك كامل لأهمية القضايا المطروحة.

وأضاف الجابر: نسعى نحو انتقال مؤتمر الأطراف COP28 من وضع الأهداف إلى تنفيذها، خاصةً في قضايا "التخفيف" و"التكيّف" و"الخسائر والأضرار" و"التمويل"... فالوصول إلى الحياد المناخي سيتيح لنا إنجاز أكبر تحوّل جذري في الأسواق، وأكبر تطور اقتصادي منذ الثورة الصناعية الأولى.

وتابع الجابر، أن التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في 50 عامًا يستند إلى رؤية القيادة وقناعتنا الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة.

وقد توافد آلاف الزوار إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض للمشاركة في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل وحضور حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة.

