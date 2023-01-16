اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ4.5 مليار جنيه

الإثنين 16/يناير/2023 - 11:04 ص

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن قيمة الطرح الأول تبلغ مليار جنيه لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ويمكن للأفراد شراء أذون الخزانة المصرية من البنوك التي تتقدم بدورها بطلبات الاكتتاب على أذون الخزانة المصرية المطروحة من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بغرض الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.