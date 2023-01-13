بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد

الجمعة 13/يناير/2023 - 06:31 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد ويلعب منتخب مصر لكرة اليد مباراته الأولى اليوم ضد كرواتيا في المجموعة السابعة والتي تضم إلى جانب المنتخبين المغرب وأمريكا ويسعى الفراعنة للوصول لمنصة التتويج في المونديال العالمي بعد أن نجح في أن يصبح رقم صعب بين كبار منتخبات العالم في لعبة كرة اليد وإستطاع الحصول على المركز الرابع في كأس العالم لليد في فرنسا عام 2001 وهو أفضل مركز لمنتخب مصر لكرة اليد حتى الآن.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد

وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة والنصف ويواجه منتخب مصر لكرة اليد كرواتيا في المباراة التي تذاع بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت الفرنسية وكذلك يمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد على قنوان أون سبورت وSSC السعودية في إفتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 والمقامة في دولتي بولندا والسويد.

وقبل مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وكرواتيا في كأس العالم لكرة اليد شاركت مصر في 16 بطولة عالم الرجال، ولا يزال المركز الرابع في فرنسا 2001 هو أفضل نتيجة، وقد أظهر الفراعنة الكثير من علامات التحسن في السنوات الأخيرة وأصبحوا مرة أخرى قوة لا يستهان بها.

وفي بطولة العالم 2019 التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك، حصل المنتخب المصري على أفضل مركز له منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث احتل المركز الثامن، ثم في بطولة العالم 2021 التي أقيمت في مصر حصل المنتخب على المركز السابع وقدموا أداء جيد، وكانت مباراة المنتخب في ربع النهائي ضد الدنمارك الحامل للقب، والتي خسرها المنتخب بركلات الترجيح بعد المباراة.

وفي أولمبياد طوكيو 2020، أظهر الفراعنة أفضل نتيجة لهم في الأولمبياد، حيث احتلوا المركز الرابع، وكانوا على وشك أن يصبحوا أول فريق إفريقي لكرة اليد يفوز بميدالية على هذا المستوى لكنهم خسروا أمام فرنسا في نصف النهائي وإسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وقد اكتسب اللاعبون المصريون الكثير من الخبرة في تلك البطولات الكبيرة، فقد حصل منتخب مصر على لقب كأس الأمم الإفريقية 2020، بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 27-23، في البطولة التي أقيمت بصالة رادس في العاصمة التونسية.

كما توّج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، نسخة 2022 التي أقيمت في مصر، للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر، في المباراة النهائية بنتيجة 35-27.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وكرواتيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد