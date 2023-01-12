علماء: تطوير لقاح يحمي من الأورام السرطانية ويعالجها

الخميس 12/يناير/2023 - 06:30 ص

طور مجموعة من الباحثين لقاحًا يمنح الأشخاص الوقاية من الأورام السرطانية وبالأخص سرطان الدماغ ويمكنه العمل على علاجه، فيقتل العلاج الثنائي المفعول الأورام الموجودة ويدرب جهاز المناعة على منع تكرارها أو حدوثها في المستقبل.

لقاح يعالج ويحمي من الأورام السرطانية

والعلاج الثنائي الإجراء هو أداة تحرير الجينات CRISPR-Cas9 التي تعمل مثل المقص الجزيئي لهندسة خلايا الورم الحية وإعادة توظيفها لإطلاق عوامل قتل الخلايا السرطانية، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتصميم الخلايا السرطانية المهندسة للتعبير عن العوامل التي من شأنها أن تجعل من السهل على الجهاز المناعي اكتشافها وتذكرها، ما يؤدي إلى تهيئة الجهاز المناعي لاستجابة طويلة الأمد لمضادات الأورام.

وعملت التجارب على الفئران التي تحمل خلايا سرطانية مشتقة من البشر، لمحاكاة ما سيحدث للمرضى من البشر.

وكان لديهم الشكل الأكثر فتكا من سرطان الدماغ، يسمى الورم الأرومي الدبقي. ووصف الفريق الأمريكي المشرف على الدراسة النتائج بأنها "واعدة".

وقال الدكتور خالد شاه، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام والنساء في بوسطن: "لقد اتبع فريقنا فكرة بسيطة: أخذ الخلايا السرطانية وتحويلها إلى قاتلة للسرطان ولقاحات. وباستخدام هندسة الجينات، نعيد توظيف الخلايا السرطانية لتطوير علاج يقتل الخلايا السرطانية ويحفز جهاز المناعة على تدمير الأورام الأولية والوقاية من السرطان".