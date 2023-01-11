اليوم.. استئناف اختبارات صفوف النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة بالفصل الدراسي الأول

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:01 ص

يستكمل اليوم الأربعاء طلاب صفوف النقل بمحافظتي القاهرة والجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 26 يناير الجاري.

بينما تبدأ الشهادة الإعدادية يوم السبت 21 يناير، وذلك وفقًا للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022\2023.

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم، عدة تنبيهات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وجاءت كالآتي:

١- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات طبقًا للجدول الامتحاني.

٢- يسمح للطلاب بالدخول للامتحان خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.

٣- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية.

٤-عدم اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الدخول للجان.

5- التزام الطلاب بارتداء الزي المدرسي.

٦- عدم حضور الطلاب بملابس مخالفة لزي المدرسة.

٧- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

٨- غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالخروج من اللجنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.