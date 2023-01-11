اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:10 ص

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، ثاني جلسات محاكمة 22 متهمًا في تهم الانضمام لجماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر، كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وإمداد الجماعة ببيانات ومعلومات وأموال لارتكاب جرائم إرهابية.

كما قاموا بإلحاق الأذى بالأفراد وإلقاء الرعب بينهم والإضرار بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة 22 منهم في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 18 متهمًا على ذمة القضية.