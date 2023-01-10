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الثلاثاء 10 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نهال عنبر تنفي تدهور الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

الفنان صلاح السعدني
الفنان صلاح السعدني
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نفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي ، والتي تفيد بوفاة الفنان صلاح السعدني. 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الإثنين، أن الفنان القدير متواجد في منزله ولا يعاني أية مشكلة، مؤكدة أنها تواصلت مع الأسرة للاطمئنان على صحة «السعدني».

واستنكرت استهداف الشائعات للفنانين في الفترات الأخيرة، مضيفة: «مش فاهمة إيه الشائعات اللي بتطلع كل شوية دي، من كام سنة طلعوا النعش بتاعي.. وأؤكد صلاح السعدني زي الفل ومفيش أي حاجة».

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