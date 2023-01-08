اليوم.. أغاني أفلام نجيب محفوظ في بيت السحيمي

الأحد 08/يناير/2023 - 07:30 ص

فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع المعز، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية بعنوان رحلة نجيب محفوظ السينمائية.. أغاني الأفلام.

تتضمن الأمسية، تقديم الفنانة صدفة كامل وفرقتها الموسيقية، مجموعة من أغاني الأفلام الروائية التي جسدت إبداعات الأديب العالمي نجيب محفوظ، مثل الحلو مخاصمني، معرفش يا نينة، الحياة بقى لونها بمبي، إوعى تكلمني بابا جي ورايا.

يذكر، أن الأديب العالمي نجيب محفوظ من مواليد عام 1911 بحي الجمالية، وله الكثير من الروايات الرائعة التي أهلته للحصول على جائزة نوبل عام 1988.