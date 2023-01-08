ads
الأحد 08 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. أغاني أفلام نجيب محفوظ في بيت السحيمي

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 فى إطار احتفالات  وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بشارع المعز، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية بعنوان رحلة نجيب محفوظ السينمائية.. أغاني الأفلام.

تتضمن الأمسية، تقديم الفنانة صدفة كامل وفرقتها الموسيقية، مجموعة من أغاني الأفلام الروائية التي جسدت إبداعات الأديب العالمي نجيب محفوظ، مثل الحلو مخاصمني، معرفش يا نينة، الحياة بقى لونها بمبي، إوعى تكلمني بابا جي ورايا.

يذكر، أن الأديب العالمي نجيب محفوظ من مواليد عام 1911  بحي الجمالية، وله الكثير من الروايات الرائعة التي أهلته للحصول على جائزة نوبل عام 1988.

بيت السحيمي نجيب محفوظ