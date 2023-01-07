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السبت 07 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الاثنين.. "من الشرق الأقصى إلى الأوسط" ندوة بالجامعة الأمريكية

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تعقد سفارة اليابان بالقاهرة، ندوة بعنوان "من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط.. وجهة نظر يابانية حول الديناميكيات الإقليمية مع التركيز على البحر الأحمر"، وذلك في الخامسة من مساء الإثنين المقبل، في الصالة الشرقية بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بالتعاون مع كلية الشئون العالمية والسياسية العامة "GAPP".

يتحدث في الندوة البروفيسور Saloshi Ikeuchi، أحد أشهر الأساتذة اليابانيين في دراسة الشرق الأوسط، والمفكر الدكتور عبد المنعم سعيد علي، ويدير اللقاء كريم حجاج.

وتعقد هذه الندوة بالتزامن مع زيارة البروفيسور الياباني  Saloshi Ikeuchi  لمصر خلال  ا الشهر الجاري، كما يصاحب الندوة ترجمة فورية للغة العربية.

 

سفارة اليابان بالقاهرة من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط وجهة نظر يابانية حول الديناميكيات الإقليمية مع التركيز على البحر الأحمر الجامعة الأمريكية بالتحرير عبد المنعم سعيد علي Saloshi Ikeuchi