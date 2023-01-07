الاثنين.. "من الشرق الأقصى إلى الأوسط" ندوة بالجامعة الأمريكية

السبت 07/يناير/2023 - 08:10 م

تعقد سفارة اليابان بالقاهرة، ندوة بعنوان "من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط.. وجهة نظر يابانية حول الديناميكيات الإقليمية مع التركيز على البحر الأحمر"، وذلك في الخامسة من مساء الإثنين المقبل، في الصالة الشرقية بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بالتعاون مع كلية الشئون العالمية والسياسية العامة "GAPP".

يتحدث في الندوة البروفيسور Saloshi Ikeuchi، أحد أشهر الأساتذة اليابانيين في دراسة الشرق الأوسط، والمفكر الدكتور عبد المنعم سعيد علي، ويدير اللقاء كريم حجاج.

وتعقد هذه الندوة بالتزامن مع زيارة البروفيسور الياباني Saloshi Ikeuchi لمصر خلال ا الشهر الجاري، كما يصاحب الندوة ترجمة فورية للغة العربية.