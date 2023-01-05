أسعار الألبان والجبن مساء اليوم الخميس 5 يناير 2022

الخميس 05/يناير/2023 - 09:41 م

تقدم "البوابة نيوز" أسعار اللبن في الأسواق المصرية، مساء اليوم الخميس 5 يناير 2023، في المحال التجارية بجميع محافظات مصر.

وكانت قد أعلنت شركات الصناعات الغذائية عن تحريك أسعار الألبان داخل الأسواق نتيجة لموجة التضخم العالمية التي تسيطر على كافة البلدان وبالتبعية على مصر.

وجاءت أسعار الألبان اليوم الخميس كالتالي:

سعر اللبن المعبأ نحو 26 جنيها، سعر كيلو لبن سائب 18 و20 جنيها في المحلات

1 كجم حليب كامل الدسم بسعر 26.5 جنيه.

1 كجم حليب نصف الدسم بسعر 26.5 جنيه.

1 كجم حليب خالي الدسم بسعر26.5 جنيه.

200 جم حليب منزوع الدسم بسعر 6 جنيهات.

200 جم حليب كامل الدسم بسعر 6 جنيهات.

لتر اللبن السائب: 16.45 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

وسجل سعر كيلو لبن البدرة، نيدو فقد سجل اليوم 75.73 جنيه

سعر علبة الزبادي 4 جنيهات،

وبالنسبة لأسعار الأجبان بمختلف أنواعها، ارتفعت أسعار كيلو الجبن الرومي واللبن، في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض: 82.81 جنيه، بزيادة 34 قرشا. وكيلو الجبن الرومي: 153.52 جنيه، بزيادة 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الجبنه البيضاء، الثلاجة 72.92 جنيه.

وجبنة إسطنبولي 500 جرام عند 32.5 جنيه.

وجبنة فيتا وزن 500 جرام عند 32.5 جنيه.

جبن أبيض لايت 250 جرام عند 35.25 جنيه.

وجبنة سبريد بالقشطة 500 جرام عند 130 جنيه.

جبنة شيدر سبريد وزن 500 جرام عند 130 جنيه.

جبن أبيض أسطنبولي 250 جرام عند 31.95 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجبنة الرومي بطارخ اليوم نحو 175 جنيه.