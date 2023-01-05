الخميس 05/يناير/2023 - 04:41 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز فريق الأهلي يخوض مباراة قوية اليوم أمام إنبى فى الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهى المباراة التى لا تحتمل القسمة على إثنين بالنسبة للنادي الأهلي الذى يطمح فى استمرار تحقيق الانتصارات من أجل الحفاظ على قمة الدوري.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة يتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، ويسعى الأهلي للاستمرار على قمة، وفى المفابل، يسعى إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه فى الجدول، ويحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم ضد إنبي وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود متولي، على معلول خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات وخط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف

مشاهدة مباراة الأهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري