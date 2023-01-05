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الخميس 05 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات مسابقة الأم المثالية 2023

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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حددت وزارة التضامن الاجتماعي المدة المتاحة لاستقبال طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023، حتى اليوم الخميس، وذلك بمديريات التضامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم .

 

وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية لعام 2023 شروط اختيار الام المثالية نيفين القباج