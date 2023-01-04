وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 04/يناير/2023 - 02:17 م

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاءت كالتالي:

يسُرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. تلك المناسبة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة.. ويُكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية.. الذين أثبتوا أنهم عصاة على الانكسار أو الفناء قادرون على التنمية والبناء.. عازمون على التضحية كانوا وسيظلون دوماً لوطنهم فداء.. وكـل عــام وقداستكم بخــير.

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك- بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. جاء بها:

بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير لشخصكم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر .. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية.. على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

وبعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة الدكتور القس أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:

يسعدنى فى مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أعرب لكم ولأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر .. عن تقديرى واعتزازى راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات ودوام التوفيق والسداد .. ولمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرفعة والازدهار .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.

وبعث أيضا محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:-

بمشاعر ملؤها التقدير والاعتزاز يطيب لى أن أبعث بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .

الإخوة والأبناء .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة التى تفيض بمعانى المحبة والسلام .. ويعكس الاحتفاء بها صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان .. لنؤكد ثقتنا فى عزمكم على تواصل الجهود والعطاء .. لتكونوا دوماً فى طليعة الصفوف تزودون عن رفعة الوطن بكل غالٍ فى إيثار وإباء .. وكـل عــام وأنتــم بخــير.