بدء رصف 10 شوارع رئيسية بمدينة ديرمواس في المنيا

الأربعاء 04/يناير/2023 - 09:21 م

تواصل الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء، جهودها فى رصف واعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية ، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس نسب التنفيذ بأعمال الرصف لشوارع مدينة ديرمواس بواقع ١٠ شوارع وتفرعاتها شمال المدينة.

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