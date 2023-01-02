نصر عبده: على مجلس النواب مطالبة وزير التموين بخطة محكمة للرقابة على الأسواق

الإثنين 02/يناير/2023 - 10:31 م

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير "البوابة نيوز": إن مجلس النواب سيواجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين غدا الثلاثاء بـ158 أداة رقابية، ما بين طلب إحاطة وسؤالا برلمانيا، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف نصر عبده، خلال لقائه في برنامج "مباشر من مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية، مساء اليوم الإثنين، أن المواطن يجب أن يشعر بمجهودات الدولة من خلال انخفاض أسعار بعض السلع في الأسواق، لافتا إلى أن الدولة وفرت ما يقرب من 6 مليارات جنيه خلال ديسمبر الماضي، للإفراج الجمركي عن السلع في الموانئ وعلى رأسها المواد الغذائية والأدوية، مشددًا على ضرورة أن يتبع هذا انخفاضا في أسعار بعض السلع.

وأشار نصر عبده، إلى أنه يجب على أعضاء مجلس النواب، مطالبة مع الوزير لخطة محكمة للرقابة والحملات المستمرة والدورية في جميع المحافظات والمدن والقرى، حتى لا يستغل بعض التجار الأزمة العالمية على حساب المواطن البسيط.