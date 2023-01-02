بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الأسبوع ١١ للدوري المصري

الإثنين 02/يناير/2023 - 05:08 م

مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر تقدم عبر موقع البوابة نيوز في قمة مباريات الجولة ١١ للدوري العام المصري لكرة القدم ويبحث الأهلي عن استعادة الصدارة بعد تعثر منافسه الزمالك اليوم بالخسارة أمام أسوان ٢-١ ليتوقف رصيده عند ٢٤ نقطة متساويا مع الأهلي الذي يبحث عن إنتصار أمام بيراميدز اليوم يؤمن صدارة الدوري.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

مباراة الأهلي ضد بيراميدز تنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وبينما يبحث أبناء القلعة الحمراء على الانفراد بصدارة الترتيب يحتل بيراميدز المركز الرابع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة حصدها من 10 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباريتين وخسر مباريتين.

ويدخل الأهلي المباراة ضد بيراميدز وتنقل بث مباشر بتشكيل مكون من حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: شادي حسين - برونو سافيو - حسين الشحات.