أسعار الذهب مساء أول أيام العام الجديد

الأحد 01/يناير/2023 - 06:08 م

استقرار سعر الذهب اليوم الأحد أول أيام العام الجديد في مصر، الخميس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1570 جنيها.

أسعار الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1570 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1346 جنيه.

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1047 جنيهًا.

وسجل سعر عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 1794 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 12560 جنيهًا بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 55 ألف جنيه.

متوسط أسعار المصنعية والدمغة

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.