اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار جامعة القاهرة

الأحد 01/يناير/2023 - 06:55 ص

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار أنه من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد 1 يناير 2023، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث أكد أن مجلس الكلية اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، ومن المقرر أن تبدأ اليوم وتستمر حتى 24 يناير التزاما بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 / 2023، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم الامتحانات بعد إقرارها مباشرة من مجلس الكلية .

وأضاف عميد كلية الآثار، أن شكل الامتحان يعتمد على نظام البابل شيت بالإضافة إلى تخصيص 10 % من درجة الاختبار لسؤال مقالى صغير فى ورقة منفصلة يتعلق بحل المشكلات الخاصة وفقا للتخصص الذى يدرسه الطالب، موضحا أن الهدف من ذلك هو مساعدة الطلاب على الابتكار فى وضع حلول لأى مشكلات تتعلق بتخصصهم، مع تطبيق نفس الأمر على اختبارات طلاب مرحلة الدراسات العليا.

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الامتحانات من المنهج وما تم تدريسه فعلياً، على أن تعقد الاختبارات على 3 فترات تبدأ من 10 صباحا و12 ظهرا لطلاب مرحلة البكالوريوس، إضافة إلى عقد فترة أخرى تبدأ الساعة الثانية ظهرا لطلاب مرحلة الدراسات العليا .