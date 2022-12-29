وزير الداخلية العراقي يؤكد أهمية رفع مستوى القدرات والكفاءة بعام 2023

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 07:56 م

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ضرورة بذل مزيد من الجهود والاستمرار بالروح والمعنويات العالية للمحافظة على الإنجازات في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها، وشدد على أهمية رفع مستوى القدرات والكفاءة بعام 2023.

وقال الشمري ـ في بيان صادر عن وزارة الداخلية، نقلته اليوم الخميس وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ إن وزارة الداخلية عقدت مؤتمرها السنوي لمناقشة واقع العمل والنشاطات المتحققة للعام 2022 والرؤية المستقبلية للعام المقبل لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة.

وأضاف البيان أن المؤتمر يأتي ضمن فقرات البرنامج الحكومي الذي تم خلاله مناقشة جميع الفعاليات والإحصائيات الذي نفذتها الوكالات والمديريات التابعة إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه جرى خلال المؤتمر مناقشة الإنجازات المتحققة وسبل تعزيزها والمعوقات التي اعترضت عمل مفاصل الوزارة خلال الفترة السابقة ووضع الحلول المناسبة لها لتطوير أداء العمل الأمني من جميع الجوانب وفق خطط مدروسة للنهوض بالواقع الأمني وكذلك رسم الخطط المستقبلية للعام المقبل.

وأكد وزير الداخلية، على مجموعة من الملاحظات والتوجيهات الخاصة التي شدد فيها على بذل مزيد من الجهود والاستمرار بالروح والمعنويات العالية بغية المحافظة على الإنجازات في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها ومكافحة الفساد، والعمل على رفع مستوى القدرات والكفاءة بمختلف جوانب العمل القتالي والتعبوي والتدريبي وتطوير البنى التحتية والدعم اللوجستي والاهتمام بالجانب التثقيفي للمقاتلين والتعامل الحسن مع المواطنين خلال المهام الموكلة إليهم.