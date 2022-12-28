اليوم.. فاركو يواجه فيوتشر في الدوري المصري

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:30 ص

يخوض فاركو مباراة اليوم الأربعاء مباراته مع فيوتشر فى الدورى العام، والتي تقام على أرض استاد الإسكندرية بطموح قوي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تصحيح المسار في الدوري المصري ووقف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق.

يؤدي لاعبو الفريق المران الأخير له على ملعبهم وبعدها يعلن المدير الفني إيهاب جلال قائمة المشاركين في مباراة الأربعاء حيث يدخلون معسكرا مغلقا بعد ذلك.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بخوض مواجهة الأربعاء مع فيوتشر بكل قوة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية للقاء مشددًا على ضرورة تصحيح مسار الفريق في الدوري المصري.

ودعا المدير الفني لاعبي فاركو إلى جعل مباراة فيوتشر نقطة بداية لاستعادة الانتصارات في الدوري المصري محذرًا من أي نوع من التهاون خلال الفترة القادمة.

وقرر الجهاز الفني إغلاق ملف مباراة غزل المحلة التي أقيمت مؤخرًا ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري المصري.

وتعادل غزل المحلة أمام فاركو، سلبيًا خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتازعلى ستاد المحلة.