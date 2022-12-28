اليوم.. «علي الحجار» في حفل غنائي بأوبرا الإسكندرية

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 06:46 ص

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلا الغنائيأ اليوم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء والذي يشهد باقة متنوعة من أروع أغانية القديمة والحديثة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها الشهد والدموع، مسألة مبدأ، علي قد ما حبينا، إتفقنا، ريشة، إسكندراني، تجيش نعيش، في قلب اللي، عارفة، نادني، بوابة الحلواني وغيرها وقد رفع شباك التذاكر لافتة كامل العدد قبل موعد الحفل بأسبوعين تقريبا، حيث نفدت تذاكر الحفل فور طرحها للجمهور بساعات قليلة.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير على الحجار اعتاد على المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات والمهرجانات الفنية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

كما يشار إلى أنه ينتمي إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله «على قد ما حبينا»، كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، ولقي إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار لمشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.