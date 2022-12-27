بنك مصر يجدد الشراكة مع "أليانز" لمدة 5 سنوات في التأمين البنكي على الحياة

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 12:28 م

جدد بنك مصر شراكته الاستراتيجية مع مجموعة شركات أليانز مصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، وذلك لمدة خمس سنوات مقبلة، وإضافة التأمين على الممتلكات، حيث استمرت الشراكة لمدة عشرين عامًا في مجال التأمين على الحياة.

وتهدف الشراكة، التي تأتي تزامناً الاحتفال بمرور عشرين عامًا من النجاح بين بنك مصر وأليانز بمصر في مجال التأمين على الحياة، إلى تقديم خدمات تأمينية شاملة لعملاء بنك مصر، وتدشين مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، وتطوير آلية الخدمات التي توفرها الشركة لتلبية مختلف احتياجات عملاء البنك تحت سقف واحد، وذلك في أكثر من 350 فرع من فروع بنك مصر المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. كما أن تجديد التعاون سيضاعف محفظة أعمال الشركة، ففي حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 3.6 مليار جنيه، ستعمل الشركة في غضون السنوات الخمسة المقبلة على إستهداف 8 مليار جنيه أقساط مكتتبة.

وقد تم توقيع اتفاقية تجديد التعاون في استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، ألمانيا، بحضور قيادات كل من بنك مصر مجموعة أليانز العالمية وأليانز بمصر

الإتربي: نتطلع إلى مواصلة النجاحات مع أليانز بمصر لتعزيز خدماتنا

وقال محمد محمود الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "فخورون بالنجاحات التي حققناها سويًا مع شركة أليانز على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة، الأمر الذي يزيد من تفاؤلنا بالنتائج المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بعد تدشين خدمة التأمين على الممتلكات، إذ نسعى في بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة، الأمر الذي يدعم جهود تحقيق مبادرة الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي المصري عبر دمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات."

حجازي: تجديد التعاون مع بنك مصر يعزز وصول حلولنا التأمينية لكافة عملاء البنك

وخلال الحفل، عبَّر أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بتجديد الشراكة الأستراتيجية مع بنك مصر، قائلًا: "نتطلع في أليانز بمصر لمواصلة النجاحات التي شهدناها على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة مع أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا نحو تعزيز تواجدنا بالقطاع المصرفي المصري وزيادة الحصة السوقية للشركة من خلال زيادة قاعدة عملائنا وضمان وصول حلولنا التأمينية الى مختلف الشرائح عبر قنوات التوزيع المتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال نظام "التأمين البنكي". كما قمنا من خلال تجديد الشراكة بتوسيع مجالات العمل مع بنك مصر تحت سقف واحد داخل فروع البنك ليشمل خدمات التأمين على الحياة والممتلكات، وذلك لضمان إجراءات مرنة وميسرة على العملاء تضمن لهم تجربة استثنائية، بما يساهم في دعم القطاع المالي في مصر، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي."

يذكر أن الشراكة الأستراتيجية بين أليانز بمصر وبنك مصر قد بدأت عام 2002 في مجال التأمين على الحياة فقط، لتشهد العديد من النجاحات عبر حلول تأمينية متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاء. هذا ويسعي بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته بما يخدم ويلبي كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياً على المجتمع ككل، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.