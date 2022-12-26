أسعار الدولار اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 09:05 ص

واصلت أسعار الدولار استقرارها فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين، 26 ديسمبر 2022، ثانى جلسات التداول في البنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 3% على الإقراض والإيداع.

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.72 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، فيما سجل أقل الدولار أقل سعر له نهاية تعاملات الأحد في البنك الأهلي المصري و بنك مصر عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع