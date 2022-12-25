اليوم.. جنايات دمياط تنظر قضية قاتلة نجلها

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 06:23 ص

تنظر محكمة جنايات دمياط في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، القضية رقم 4453 لسنة 2021 جنايات مركز الزرقا، والمقيدة برقم 1851 لسنة 2021 كلي دمياط، والمتهم بها أربعة متهمين هم " ه - الرمام" ونجلاه " م. الرمام" و" ز. الرمام" وسيدة تدعى "ف بصيلة" وذلك لاتهامها بقتل نجلها " أ. الرمام" بمساعدة شقيقه ونجليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الأمن بمركز الزرقا التابع لمحافظة دمياط، بلاغا أفاد وصول جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابات متفرقة نتيجة جروح طعنية، إضافة إلى إصابات بالرأس نتيجة تعرضه لضربات قوية بآلة حادة، وقد فارق الحياة أثناء وصوله المستشفى.



وعلى الفور تحركت قوة أمنية لموقع الحدث، والتي تمكنت من ضبط أربعة متهمين هم والدة المجني عليه وشقيقه ونجلي شقيق المجني عليه، وتم اقتيادهم لمقر مركز شرطة الزرقا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.